В Минске могут появиться еще 22 торговых центра 21.10.2019, 19:43

фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Сейчас в Беларуси работают больше 610 торговых центров, некоторые полупустые.

В Минске в обозримом будущем могут появиться еще 22 торговых центра. Кроме того, есть еще 104 намерения на строительство таких объектов. Об этом рассказал Владимир Карягин, председатель президиума высшего координационного совета союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства», передает tut.by.

В предпринимательских кругах еще 10 лет назад предлагалось принять закон о гипермаркетах, который бы урегулировал вопросы строительства таких объектов.

— Мы обращали внимание на то, что должно быть оптимальное количество крупных объектов торговли — гипермаркетов. Крупная торговля не должна быть в центре города, — поясняет Владимир Карягин. — Но его, к сожалению, не приняли.

Именно из-за того, что такого закона нет, мы имеем то, что имеем, считает председатель.

— Все торговые центры, в первую очередь «Столица», на две трети не заполнены. Простаивают площади. Количество торговых центров у нас в 3 раза превышает европейские нормы. А еще построится 22. Я знаю об инвестиционных проектах. А еще есть 104 намерения о строительстве торгово-развлекательного центра в Минске. Есть понятие «самоокупаемость объекта». У нас за 5 лет не окупается торговый центр, и даже за 11.

Напомним, в Беларуси на 1000 человек в среднем приходится 772,6 квадратного метра торговых площадей. При этом по нормативам достаточно и 600. Некоторые торговые объекты стоят полупустыми. Тем не менее летом МАРТ говорил, что в одном только Минске скоро откроется еще с полдесятка новых торговых центров. Всего сейчас по стране работают больше 610 ТЦ.