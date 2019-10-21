Членам избиркомов в Минске «нечем заняться»? 5 21.10.2019, 20:01

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Поэтому они по несколько часов проводят на пикетах «Европейской Беларуси».

Члены комиссий Чкаловского избирательного округа №96 и Партизанского избирательного округа №110 сегодня побывали на предвыборных пикетах Оксаны Юшкевич и Артема Черняка. Обоим кандидатам пригрозили вынесением предупреждений, передает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

- Моим друзьям, которые проводили пикет у магазина «Океан», члены избиркомов просто заявили, что здесь стоять нельзя. При этом, ранее глава комиссии Светлана Юреня четко сказала, что мы можем уже проводить пикеты. С другой стороны, на вопрос обычного прохожего, адресованного подошедшего к нам члену избиркома «Вам что, нечем заняться?» последовал ответ: «Да, как вы догадались?», - сказал Артем Черняк.

- Членам избирательной комиссии, которые подошли к нам почему-то в сопровождении милиции, не понравилось, что у меня на стенде были фото наших товарищей, которым было отказано в регистрации, - сказала Оксана Юшкевич.

На многих пикетах неизвестные люди, которых сопровождали сотрудники милиции, сегодня вели оперативную съемку.

Пикеты «Европейской Беларуси» сегодня проходят по всему Минску. Активисты раздают информационные материалы и общаются с жителями столицы.