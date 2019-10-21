Средний класс, охлократия и олигархия Павел Шехтман

21.10.2019, 20:36

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Еще Аристотель знал, что демократия держится на среднем классе и размывается с его размыванием.

Еще Аристотель знал, что демократия держится на среднем классе и размывается с его размыванием: начинается борьба охлократии и олигархии.

Насколько мне известно, западный средний класс был сильно подорван кризисом 2008 года, после которого началась концентрация капиталов в руках мировой олигархии. То есть в миниатюрных и карикатурных формах повторяются 1930-е, с их борьбой правого и левого тоталитаризмов и кризисом либерализма.

И в более широкой перспективе - греческий 4 век до н.э. Эпоха Демосфена (только без Демосфена и с подполковником КГБ по кличке "Моль" и "Окурок" вместо Филиппа и Александра Македонских).

Как и в Афинах, толпа требует зрелищ и праздников, с этой целью облагает богатых такими налогами, что быть богатым становится просто невыгодно и плюет на союзников, умоляющих о помощи против осадивших город македонян - вместо войск к македонскому царю посылаются посольства для конструктивных переговоров (которые он оптом скупает), устраивают в Афинах очередной праздник и заявляют, что на военную экспедицию денег нет (а денег нет потому, что приняли закон, под страхом смерти запрещающий предлагать обращение священного празднично-зрелищного фонда на военные нужды).

И главное действующее лицо в политике - оратор Демад, про которого Антипатр (полководец Филиппа и Александра) сказал: "от него, как от жертвенного животного, остались только язык и желудок".

Павел Шехтман, Facebook