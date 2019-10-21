Пикеты «Европейской Беларуси» на улицах Минска 3 21.10.2019, 20:49

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Активисты раздают информационные материалы и общаются с жителями столицы.

Предвыборные пикеты гражданской кампании «Европейская Беларусь» сегодня прошли по всему Минску.

Кандидаты в депутаты, их доверенные лица и сторонники раздавали информационные материалы, общались с прохожими, рассказывали о своих целях и задачах, передает пресс-служба гражданской кампании.

Пикеты проходят возле станций метро «Уручье», «Площадь Победы», «Институт культуры», «Пушкинская», «Спортивная», а также у торговых центров на улицах Руссиянова и Притыцкого.