Пикеты «Европейской Беларуси» на улицах Минска

Пикеты «Европейской Беларуси» на улицах Минска3
- 21.10.2019, 20:49
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Активисты раздают информационные материалы и общаются с жителями столицы.
Предвыборные пикеты гражданской кампании «Европейская Беларусь» сегодня прошли по всему Минску.
Кандидаты в депутаты, их доверенные лица и сторонники раздавали информационные материалы, общались с прохожими, рассказывали о своих целях и задачах, передает пресс-служба гражданской кампании.
Пикеты проходят возле станций метро «Уручье», «Площадь Победы», «Институт культуры», «Пушкинская», «Спортивная», а также у торговых центров на улицах Руссиянова и Притыцкого.