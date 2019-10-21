Таксист насчитал иностранцам 316 рублей за поездку от аэропорта до центра Минска 15 21.10.2019, 21:07

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Похоже, это рекорд.

Если молчать о подобных позорных историях, ничего не изменится. Но мы надеемся, перемены не за горами. А пока — еще один пример вседозволенности, жадности и обмана на фоне отсутствия должного регулирования в сфере такси. Действующие лица нового эпизода сериала «Таксисты в аэропорту развели иностранца» — двое туристов из Сербии, персонал гостиницы «Европа» и загадочный водитель автомобиля такси, затребовавший невероятную сумму за поездку, пишет «Онлайнер».

Туристы из Сербии вчера целый день провели в Минске, к вечеру вернулись в гостиницу «Европа» и поинтересовались у работника ресепшен, сколько будет стоить такси по городу. «Сразу было понятно, что вопрос задан неспроста, — говорит сотрудник отеля Алексей. — Оказалось, они опасались, что за недолгую поездку по центру с них возьмут не меньше 20 евро. Откуда такие расчеты? Как выяснилось, вчера ночью за поездку от аэропорта до нашей гостиницы они заплатили 140 евро».

Алексей говорит, что выяснил у туристов подробности: «По их словам, они вышли из аэропорта на первом этаже в зоне прилетов. Отозвались на предложение такси от мужчины. Тот набрал на телефоне сообщение в мессенджере, вскоре подъехала машина. Марку они не запомнили, но на камере внешнего наблюдения у нашей гостиницы был зафиксирован седан Kia Rio серебристого цвета. Около 43 километров пути — и они у входа в холл. Таксист распечатал чек. Цифра на моей памяти рекордная — 316 рублей. Конечно, гости страны были, мягко сказать, ошарашены: чем заплатить? Столько белорусских рублей у них не было. Таксист не растерялся, пересчитал и потребовал 140 евро. Туристы были уставшие после перелета Белград — Вена — Минск и не подумали, что можно что-то предпринять. В итоге отдали деньги в валюте, которую водитель не имел права принимать».

«Если бы иностранцы зашли в гостиницу поменять деньги (у нас установлен обменный автомат), возможно, нам — сотрудникам отеля — удалось бы сбить цену, — утверждает собеседник. — Так случалось уже не раз. Приезжает наш гость, озвучивает заоблачную цену на такси, мы выходим и усмиряем наглых водителей. Предыдущий случай: мои коллеги-девушки сбили цену таксиста со 170 рублей. Его пристыдили и пригрозили публикациями в СМИ. В итоге он взял 70 рублей и, не выдав чек, уехал».

Хочу сказать, они на самом деле боятся огласки, позора и общественного порицания. Очевидно, осознают, какое неприятное первое впечатление оставляют о стране своими действиями

Напомним, выставлять такие расценки дает право пункт 169 постановления Совмина Республики Беларусь «О некоторых вопросах автоперевозок пассажиров». Он определяет, что размер платы за поездку устанавливается автомобильным перевозчиком, исходя из его затрат, связанных с выполнением посадки и высадки пассажиров, укладки и выгрузки багажа и ручной клади. То есть перевозчик сам решает, сколько стоит его услуга. Размер платы при этом определяется по таксометру, то есть таксист в любом случае обязан предоставить чек по завершении поездки.