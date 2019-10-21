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Во вторник на юге Беларуси будет до +22

  • 21.10.2019, 21:25
Во вторник на юге Беларуси будет до +22

Теплая погода сохранится как минимум до середины недели.

Во вторник, 22 октября, в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром на большей части территории прогнозируется туман. Ветер будет слабый: ночью неустойчивый, днем северо-западный.

Ночью прогнозируется 5-11 выше нуля. Днем ожидается от +14 по северу до +22 по югу страны.

Теплая погода сохранится как минимум до середины недели.


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