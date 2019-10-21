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Нетаньяху вернул президенту Израиля мандат на формирование правительства

  • 21.10.2019, 21:32
Нетаньяху вернул президенту Израиля мандат на формирование правительства

Правительство Израиля будет формировать президент Руавен Ривлин.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от права на формирование правительства и передал мандат на это президенту страны Реувену Ривлину. Об этом сообщает Israelinfo.

Сообщается, что Нетаньяху отказался от мандата на формирование правительства, после неудачной попытки обеспечить коалицию большинства в парламенте Израиля.

"За последние недели я не раз приглашал Ганца (главный оппонент Нетаньяху - ред.) за стол переговоров, но раз за разом получал отказ. У нас был шанс сохранить Израиль как еврейское и демократическое государство - решение существовало, и решение мы потеряли", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 сентября президент Израиля дал Нетаньяху мандат на формирование правительства.


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