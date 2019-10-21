Ученые нашли способ вернуть слух людям 21.10.2019, 21:46

Создан уникальный имплант.

Американские ученые сделали очередной прорыв в медицине. Исследователям удалось создать специальный имплантат, который поможет вернуть слух. Об этом сообщает telegraf.com.ua.

Открытие сделали ученые из Массачусетского университета и Гарвардской медицинской школы. Особенность разработки заключается в том, что высокоэластичный имплантат, соответствует искривлением слухового ствола, при этом передает электрические сигналы с высокой нацеленностью.

Решение создать новый имплантат исследователи приняли, потому что все слуховые аппараты, которые существуют на сегодняшний день, малоэффективны – у людей, которым был установлено это вспомогательное устройство обычно наблюдалось восстановление слуха только частично. Например, даже если у ребенка аппарат был установлен с первого года жизни развитие способности говорить и общаться с другими сверстниками было затрудненным. Как известно, такое приспособление не обладает высокой биосовместимостью.

Имплантат, разработанный исследователями из Массачусетского университета, позволяет полностью восстановить слух - человек сможет слышать на все 100%, а это в свою очередь позволит людям комфортно чувствовать себя при общении.

В имплантате электроды которого выполнены из биосовместимой платины. Гибкость металлу придает обработка на начальном уровне, а электропроводимость имплантанту обеспечивает специальное покрытие из силикона.

Стоит отметить, что имплантат прошел успешное тестирование на мышах, в скором времени исследователи планируют провести опыты на людях. Если эксперимент пройдет успешно, то имплантаты сразу же поступят в продажу.