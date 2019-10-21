В Литву прибыли американские танки и боевые машины пехоты 21.10.2019, 21:50

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Американский батальон будет находиться в Литве до весны 2020 года.

Восемь танков Abrams и 21 боевая машина пехоты (БМП) Bradley американского батальона прибыли в Литву. Еще несколько десятков танков будут доставлены в ближайшие недели, сообщает interfax.

«Это, прежде всего, весть для Литвы и наших соседних стран НАТО о том, что мы являемся странами, которые в случае кризиса будут защищаться как часть НАТО, что союзники с нами», – заявил агентству BNS министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Это не первый приезд американских военных в Литву. В каждой из стран Балтии после аннексии Крыма в 2014 году и до осени 2017 года было размещено по роте американских военных. Потом их отвели, так как в Литве, Латвии и Эстонии были размещены международные батальоны NATO. Сейчас военная техника США прибыла в Литву из Польши.

«Это также месседж и для России, о том, что США вовлечены. Это дополнительный фактор сдерживания», – добавил Кароблис.

Более полутысячи американских солдат будут жить в районе литовского военного полигона в Пабраде в 15 км от белорусско-литовской границы.

Американский батальон будет здесь находиться до весны 2020 года, сообщает Минобороны Литвы.