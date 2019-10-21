Словакия отказалась от меха 1 21.10.2019, 22:05

Словакия стала 15-й страной в Европе, которая ввела запрет на производство меха.

Закон вступит в силу в 2021 году. Он предусматривает поэтапный отказ от производства меха до 2025 года, передает socportal.info.

Кампанию по отказу от меха запустило расследование деятельности словацкой норковой фермы, которое вызвало возмущение общественности. Видеоматериалы расследования предоставила организация по защите прав животных «Гуманный прогресс». «Это большая победа для животных и знак того, что словацкое общество развивается и десятки тысяч людей готовы заступиться за животных», – заявил глава организации Мартин Смрек.

Словакия стала 15-й страной в Европе, которая ввела запрет на производство меха. Недавно Калифорния стала первым штатом в США, запретившим продажу меха.