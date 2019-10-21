Зоран Марушич: Белорусский чемпионат стал для меня сюрпризом 21.10.2019, 22:36

Зоран Марушич

Сербский легионер «Дняпра» удивлен высоким уровнем футбола в нашей стране.

Сербский легионер "Дняпра" Зоран Марушич, оформивший дубль в ворота "Шахтера" (2:0), в интервью корреспонденту "Прессбола" оценил уровень белорусской высшей лиги.

- Как вообще получилось, что ты перебрался в Беларусь?

- Все стандартно: поступило предложение, изучил его. Через общего знакомого нашел номер Милана Йоксимовича, который играл в “Городее”. Мы не были близко знакомы, но играли друг против друга в Сербии. Он удивился, но любезно согласился помочь. Дал белорусской лиге лучшие рекомендации. Сказал: поезжай, не сомневайся. Инструктировал: мол, нужно быть сильным и быстрым, потому что все команды хорошо подготовлены в первую очередь физически. И я не пожалел о выборе. Белорусский чемпионат на самом деле стал для меня сюрпризом — не думал, что здесь такой высокий уровень. Причем это касается не только лидеров. Ведь каждая команда может обыграть любую другую, и это делает турнир интересным.

- В Беларуси хватает сербов, но почти все они в Минске, а ты в Могилеве.

- Да, но мы общаемся. С тем же Йоксимовичем постоянно поддерживаем связь. Созваниваемся после каждого матча, обсуждаем, поздравляем друг друга, если есть с чем. Знаком также с парнями из Жодино — Букорацем и Обрадовичем. С Видичем из “Минска” играли вместе в “Слободе”. А что другой город — не беда. У меня и с ребятами из “Дняпра” отличные отношения, иногда проводим свободное время вместе. К тому же со мной в Беларуси жена, поэтому совсем не скучно.