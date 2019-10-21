«Это уродует мой город» 5 21.10.2019, 22:54

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Мария Погорелова

Блогер отказалась идти на неделю моды из-за Dana Holdings.

Fashion-блогер Мария Погорелова отказалась участвовать в мероприятиях Belarus Fashion Week из-за группы компаний сербских олигархов Каричей Dana Holdings. Девушка записала видеообращение, в котором заявила, что это ее принципиальная позиция, передает kyky.org.

Справка. Dana Holdings ведет тотальную застройку Минска. Благодаря владельцам Каричам, например, в городе теперь есть торговый центр Dana Mall и бизнес-центр Dana Center. На данный момент компании холдинга занимаются жилым кварталом «Минск Мир» в районе бывшего аэропорта «Минск-1», а также комплексами Vogue и «Парк Челюскинцев» и тем самым бизнес-центром «Капитал Палас» на Октябрьской площади, которым возмущены минчане.

Так вышло, что в этом году Belarus Fashion Week и Dana Holdings стали партнерами. Основной площадкой для проведения модных ивентов выбрали дом «Микеланджело» в жилом комплексе «Маяк Минска» (принадлежит холдингу). Кроме того, Dana Holdings — генеральный спонсор BFW. По этой причине Погорелова решила не участвовать в белорусской неделе моды:

«Застройщик [Dana Holdings] делает то, что уродует мой город. Я не люблю и стараюсь не поддерживать никакие мероприятия, которые проводят на его площадках. Для меня это принципиальная и идейная позиция. Скажем так: я считаю, что таких зданий не должно было появиться в городе. И меня очень расстраивает тот факт, что они появляются, и в появляются в таком виде и с такой подсветкой. Я не считаю это модным, красивым и приемлемым», — рассказала Мария Погорелова.