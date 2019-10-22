Помпео: Трамп готов к применению военной силы против Турции 4 22.10.2019, 7:32

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Майк Помпео

Это будет сделано «в случае необходимости».

Президент США Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости».

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью CNBC, сообщает nv.ua.

«Мы предпочитаем мир войне. Но в случае события, при котором понадобятся военные действия… президент Трамп полностью готов их предпринять», — сказал он.

При этом Помпео отказался конкретно указать, какие именно действия Анкары приведут к военному ответу со стороны США. Он пояснил, что не хочет «опережать президентское решение о том, стоит ли брать на себя грандиозное обязательство использовать военную мощь Америки».

Помпео также подчеркнул, что для достижения нужных результатов «США обязательно будут использовать» свои экономические возможности и дипломатические средства, что «гораздо предпочтительнее для Вашингтона».

8 октября Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию Источник мира, направленную против союзных США курдских формирований, которые Анкара называет «террористическими».

Перед этим, 7 октября Трамп объявил о выводе войск США из Сирии, которые дислоцировались в районе вторжения турецкой армии.

По данным СМИ, после того, как американские войска покинули базу в Сирии, она оказалась под контролем российских наемников, поддерживающих режима Башара Асада и его иранских союзников.

Кроме того, Трамп разругался с лидерами Демократической партии на встрече с конгрессменами относительно ситуации в Сирии после вывод оттуда войск США.