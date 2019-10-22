Олег Сенцов объявил о создании общественной организации 22.10.2019, 7:42

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Возможно, украинский режиссер создаст фонд собственного имени.

Украинский режиссер Олег Сенцов, пять лет проведший в российских тюрьмах и освобожденный в сентябре в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, объявил о создании своей общественной организации. Он сделал это в понедельник, 21 октября, в Киеве, выступая с речью после получения премии Ukrainian ID Awards, сообщает dw.com.

Сенцов заявил, что время, когда он "везде катается, всем интересен" продлится недолго, и надо "делать это" более профессионально. "И поэтому я сегодня принял решение о создании общественной организации, в которой я буду заниматься достаточно широким спектром общественной работы, правозащитной и культурной", - заявил режиссер.

Сенцов допустил, что для функционирования этой организации может быть создан фонд. "Может, даже я назову его своим именем, чтобы под свое имя брать деньги", - отметил он.

Проживавший в Крыму Олег Сенцов был задержан весной 2014 года и в августе 2015-го приговорен в Ростове-на-Дону к 20 годам лишения свободы, ему вменили в вину создание в Крыму "террористического сообщества". Накануне Сенцов вернулся из Франкфурта-на-Майне, где представлял свою книгу на Франкфуртской книжной ярмарке.