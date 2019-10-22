Ядерный чемоданчик Путина сломался 9 Александр Гольц

22.10.2019, 8:28

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Александр Гольц

Верховный главнокомандующий РФ уже не первый раз оказывается в дурацкой ситуации.

Только что завершившиеся учения стратегических сил «Гром-2019» оказались совсем не такими успешными, как о них отчиталось Министерство обороны РФ. По данным газеты «Ведомости», на маневрах случилась «нештатная ситуация». Атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону Чижа, а не два, как было заранее анонсировано. Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.

Если так, то получается, что и министр обороны РФ Сергей Шойгу, докладывавший под телекамеры Владимиру Путину об успешном проведении стратегических учений, и сам верховный главнокомандующий, руководивший, как нам сообщали, заключительным этапом учений, попросту валяли дурака. Они изображали полный успех, вместо того чтобы под те же телекамеры отдать приказ о беспощадном разборе полетов.

Учения стратегических сил, если это не показушный спектакль, проводятся для того, чтобы проверить готовность этих сил к немедленному ответному удару по агрессору. Такие учения — важнейший элемент сдерживания потенциального противника. Наблюдая их, он должен осознавать, чем может закончиться попытка военного давления на Россию. Мало того, ядерный потенциал стал в последние годы важнейшим аргументом российской внешней политики (по причине отсутствия всех прочих). Недели не проходит, чтобы главный начальник страны не напомнил «западным контрпартнерам», что он, Путин В.В., в состоянии сжечь планету. Посему раздражать его не следует. Он с удовольствием рассуждает о невиданных ракетах на атомной тяге и других ракетах, способных развивать гиперзвуковую скорость. Путин грозит нанести беспощадный удар по вражеским «центрам принятия решений». И вдруг такой афронт.

Представьте, российский президент открывает свой «ядерный чемоданчик», вводит секретный код, жмет красную кнопку. А в результате — ничего не происходит. Ядерный Армагеддон для США откладывается… Причем верховный главнокомандующий РФ уже не первый раз оказывается в дурацкой ситуации.

Пятнадцать лет назад, в феврале 2004-го, главковерх, находившийся на ходовом мостике подводного ракетоносца «Архангельск», напрасно наводил бинокль на волны, ожидая пуска ракеты с субмарины «Новомосковск». Ракета не вышла. Что не помешало тогдашнему главкому ВМФ России адмиралу Владимиру Куроедову объяснить на голубом глазу, что запланирован был лишь некий «электронный пуск» — без практического выхода ракеты из шахты. Теперь же военное ведомство вовсе не снизошло до объяснений. Действительно, ситуация тупиковая. Все отрицать не получится. Согласно действующему пока что Договору СНВ, Россия заблаговременно предупредила США о предполагаемых пусках. И американцы, конечно, зафиксировали, что запущено меньше ракет, чем обещано.

Эксперты разъясняют: подлодка «Рязань» — последний находящийся в строю ракетоносец, оснащенный ракетами Р-29Р (РСМ-50), которые начали выпускать в далеком 1977-м. И нынешние пуски были запланированы лишь для того, чтобы продлить срок службы пожилых ракет. Если так, возникает вопрос: а почему в ходе важнейших учений, на которых Россия демонстрирует свою мощь, решили запустить столь старые ракеты? Параллельно возникает другой вопрос: почему российскую самую новую морскую ракету — многострадальную «Булаву» — запускают в основном с подлодки «Юрий Долгорукий»?

Два других новейших ракетоносца — «Владимир Мономах» и «Александр Невский» — совершили за пять лет лишь по два пуска (причем один, с «Александра Невского», был неудачным). Если пятнадцать лет назад срыв пуска стратегической ракеты можно было объяснить последствиями «лихих 90-х», то теперь, когда Россия давно встала с колен и движется от одного военного триумфа к другому, такой срыв просто необъясним. Если пытаться его объяснить в логике официальной пропаганды.

На самом деле сбой на маневрах «Гром-2019» показал, что дела обстоят далеко не так, как это представляется в победных рапортах министра Шойгу. Он утверждает, что оснащенность стратегических ядерных сил современным вооружением составляет 82 процента. При этом на важнейших учениях осуществляются пуски старых ракет со старой подлодки. Один из них закончился неудачей. Что заставляет усомниться в способности российских стратегических ядерных сил к устойчивому сдерживанию.

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»