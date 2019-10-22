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После прорыва дамбы под Красноярском на прииске пропал сейф с золотом

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  • 22.10.2019, 8:51
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После прорыва дамбы под Красноярском на прииске пропал сейф с золотом

Пропала без вести и приписанную к хранилищу самородков охрана.

После прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае РФ пропал сейф с золотом, хранившийся в специальном нежилом доме. Охранники, находившиеся в доме, числятся среди пропавших без вести, сообщил телеканал РЕН ТВ.

В сейфе могло находиться до 18 килограммов золота россыпью. Металл был очищен и готов к отправке в Красноярск. Сейчас идет поиск пропавшего хранилища самородков.

"Золотоприемная касса – особо охраняемый нежилой дом – по какому-то немыслимому совпадению тоже стоял в опасной зоне и вместе с жилыми бараками попал под 4-метровую волну", – говорится в сообщении.

Разрушение пяти дамб технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба произошло 19 октября ночью. Волна, прорвавшая конструкции, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи.

Вода затопила два рабочих общежития временного типа в поселке Щетинкино Курагинского района. В результате ЧП погибли 15 человек, пятеро пропали без вести, 16 пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Был задержан директор компании-собственника артели компании "Сисим" Максим Ковальков, горный мастер Евгений Александров и начальник участка Андрей Еганов.


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