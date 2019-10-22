Ольга Николайчик: Лукашенко так испугался, что с него хочется просто смеяться 16 22.10.2019, 9:03

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Власть и белорусский народ — две абсолютно разные планеты.

Об этом в интервью сайту Сharter97.org рассказала кандидат в депутаты по Уручскому избирательному округу №09 города Минска от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ольга Николайчик.

- Ольга, более месяца вы стоите на пикетах и общаетесь с людьми. Расскажите о впечатлениях от хода избирательной кампании.

- Впечатления исключительно позитивные. Для себя я поняла, что с каждым белорусом — даже с теми, кто имеет иное мнение, можно поговорить, достичь взаимопонимания и подружиться. Это самый яркий момент. Мы смотрели друг другу в глаза — без укора, доброжелательно, искали общие точки соприкосновения, беседовали, выходили на контакт. Сейчас мы раздаем визитки, буклеты.

Люди знакомятся друг с другом, начинают спорить, некоторые могут потом договорившись и пива вместе выпить. Очень нравится, что люди в итоге могут найти общий язык в любой ситуации. Мужчины остаются мужчинами, в случае чего — не поддаются на провокации. Не подпускают провокаторов.

Очень впечатляют люди — они все против сегодняшней власти, на 90%. Кроме, наверное, совсем уж «темных» бабулек. Все против диктатуры!

Люди расходятся во мнении, пойдет ли Беларусь в Европу или в другом направлении — здесь есть споры. Но самое главное, что на этот счет всегда можно найти общий язык. Потому что мы — белорусы, нам нужно объединяться. Нам не нужно воевать друг против друга.

Сегодня всем вместе нужно начать строить новую Беларусь — без Лукашенко. Чтобы были счастливы наши дети, чтобы росли уровень и качество жизни, чтобы у людей были хорошие условия для развития. Чтобы было образование бесплатным на самом деле, а не только на бумаге. Чтобы была хорошая медицина. И чтобы люди просто начали улыбаться.

К сожалению, сейчас белорусам в закрытом обществе живется очень трудно. Как говорится: «выходишь из дому – сам одевай наручники». Сегодня я эту ситуацию вижу именно так, потому что нынешняя власть для этого сделала все. Власть и белорусский народ — две абсолютно разные планеты.

- Какие вопросы больше всего интересовали людей?

- Прежде всего затрагивалась такая тема, как смена действующей власти. Все хотят перемен, убрать эту власть, но никто не знает, как это сделать. Люди надеются на то, что кто-то за них это сделает. Это — основная проблема.

Как сменить власть? Для этого нам нужно познакомиться, начать контактировать друг с другом, поговорить между собой. Если во время разговоров даже и будут возникать какие-то конфликты, нужно найти истину во время споров мирным путем. Нужно достичь взаимопонимания и вместе стать стеной против этой шкловской банды. Потому что, если мы этого не сделаем — мы оставим наших детей в таком рабстве, что им просто не дадут спокойно дышать.

- Как вы думаете, почему власти не зарегистрировали кандидатами в депутаты Ирину Халип, Максима Винярского и Андрея Войнича?

- Этих людей не зарегистрировали из-за страха! Вообще я удивлена, что зарегистрировали меня. Видимо они считают, что «Николайчик мы одну оставим, а потом, скорее всего, на телевидение не допустим и она снимется сама, она одна ничего не сделает».

От гражданской кампании «Европейская Беларусь» зарегистрировали несколько человек, но власти не подумали, что мы объединимся. Сейчас все те, кого не зарегистрировали — доверенные лица. Наши пикеты продолжаются. На улицах Минска стоят с флагами наши люди, работа идет полным ходом.

А то, что Лукашенко Ирину Халип боится, как огня после 2010-го года, меня очень веселит. Ирина, которая весит 45 килограммов, не владеет ни каратэ, ни айкидо, не катается на танке с «волыной» и гранатометом, так пугает вооруженного до зубов диктатора, что мне хочется все время с этого просто смеяться! Ирина настолько запугала банду Лукашенко, что он ее даже не зарегистрировал в кандидаты.

Я думаю, что в «палатку» она все равно бы не прошла, потому что у нас абсолютно нет выборов. Вместо них подделка, фальсификация. Ирина — гениальная журналистка, мужественная, которая никого не боится и идет одна, без охраны. Она идет во имя свободы, против этой своры, против этой системы!

И Лукашенко так испугался, что просто стыдно за него и за его окружение, потому что они — не мужчины. Они боятся этой хрупкой женщины, которая одна выходит и одна защищает это золотое перо. Комичная ситуация.

- Что люди говорят о строящейся в Островце БелАЭС?

- То, что белорусы против атомных станций — это уже на генетическом уровне после аварии на Чернобыле. Сколько после этой трагедии белорусы пережили страданий — не пережила ни одна нация в Европе!

Власть даже и не пыталась узнать мнение белорусов, строить АЭС или нет. Они построили сами, они взяли 10 миллиардов долларов кредита. БелАЭС они строили некачественно — погибали люди, реактор падал. На мой взгляд, она несет в себе страшную опасность для нашей страны и для Европы.

Для Лукашенко станция будет источником обогащения. БелАЭС проработает до первой поломки, но до этого момента он нам будет втюхивать эту электроэнергию по большим тарифам — нужно отдавать кредит. У нас все переведут на электроэнергию, мы будем выкупать все за свои последние деньги, а обогащаться будет Лукашенко. Вот, что для меня самое страшное.

А люди боятся атома и так же не знают, как этому противостоять. Белорусы этим страшно напуганы.

- Еще один из пунктов программы «Европейской Беларуси» — достойные заработки белорусов на родине. Сколько должны зарабатывать белорусы в своей стране?

- Белорусы – очень дорогая рабочая сила! Куда бы мы ни приехали, сразу говорят: «О, белорусы? Берем, берем!» Белорусов на европейском рынке труда разбирают в первую очередь. Потому что это — трудолюбивая, добросовестная нация образованных людей. Белорусы очень организованы и трудоспособны. И их труд очень хорошо оплачивается за границей. Это правда!

Поэтому мы должны зарабатывать в своей собственной стране так же, как за границей. Увы, большая часть заработанных ими денег идет на удержание диктатуры и его армии чиновников, силовиков, просто армии.

Они все содержатся из зарплат учителей, врачей, инженеров, архитекторов, простых рабочих. Эти средства могли бы идти на социальные нужды — на медицину, на образование, на развитие социальных программ. А в итоге все идет на какие-то развлекаловки диктатора, на спортивные игрульки.

Люди могли бы зарабатывать значительно больше. Например, учительница могла бы получать не 300 рублей, а 1000 евро. Врач в поликлинике мог бы зарабатывать столько же! Простые пенсионеры могли бы получать пенсию в 300-400 долларов. А мы свои деньги отдаем Лукашенко и его хунте!

- Последний пункт программы «Европейской Беларуси» — смена власти. Почему это должно произойти?

- Без смены власти мы не сможем сделать ни одного прогрессивного шага вперед! Ни одного! Потому власти это не надо, ей нужно и дальше высасывать из народа все соки, аж до хребта, до последней капли крови, до последней копейки в кармане!

Чтобы развиваться, нужно двигаться вперед, нужны другие программы развития – экономические, социальные, политические. Последних у нас вообще нет, потому что в Беларуси только диктатор и его окружение. У нас нет ни политических и предпринимательских элит.

У нас мультимиллиардер только Лукашенко — человек, обанкротивший свой совхоз «Городец». Красть — это ведь не работать и не зарабатывать!

- Что бы вы пожелали белорусам, которые ждут перемен в своей стране?

- Я желаю нашим белорусам не ссориться, а объединиться ради смены власти, против этой колхозной диктаторской системы! И объединиться вокруг тех, кто сегодня стоит в пикетах по всей стране под нашими флагами.

Увидели наши флаги, наших активистов? Подходите, берите визитки, оставляйте свои телефоны, чтобы мы все объединились и были на связи. После этого — когда нас будет миллионы объединенных людей — мы будем знать, что делать дальше.

Нужно идти за теми, кто способен привести к переменам, а это – мы! Это не те, кто просидел на шее у народа 25 лет, а те, кто сегодня вышел на улицы.

И возле нас уже сосредоточено много людей. И этот круг увеличивается, как раз этот круг и сделает перемены, к которым общество готово. А общество желает, чтобы эта власть ушла! Все говорят: «Лукашенко, уходи!»