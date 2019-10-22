«Перепись для меня — пустое место» 7 22.10.2019, 9:08

3,794

Как белорусы относятся к странной акции властей.

Вчера был первый день, как вооруженные планшетами переписчики начали ходить по домам и квартирам. В Могилеве камера «Белсата» путешествовала вместе с работниками Белстата.

«Один раз только перед выборами трактор прошелся на «выборы президента», поэтому я не хочу переписываться», – жалуется житель Могилева. – «Никому не нужно! То мне «выборы» не надо! Зимой две-три недели истекает, когда идет снег, выходим с лопатами сами чистим снег, так как не проехать. Машины техосмотр проходят, за дорогу платим!»

По закону «О переписи населения», каждый житель страны должен переписаться, хотя в противном случае ответственность не предусмотрена. До 30 октября с 9 до 21 часа статистики будут пытаться поймать вас по месту жительства.

Лилия Малахова, заведующая участка №10 в Могилеве:

«Переписчики приходят три раза, когда никого не застают дома. Оставляют сообщения с номерами телефонов и адресом, где можно переписаться, если переписчик не может его дома застать».

Можно также переписаться на стационарном участке или связаться по телефону с переписчиком и встретиться в удобном для обоих месте. Как его узнать?

«Есть опознавательные знаки – бэджик, сумка, планшет. Думаю, давно известно, как должен выглядеть настоящий переписчик», – объясняет Лилия Малахова, заведующая участка №10 в Могилеве.

Следует знать, чтобы не открыть дверь ворам, что случалось во время прошлых переписей населения в 1999 и 2009 годах… Раз в 10 лет государство анкетирует население по интересующим его в данный момент вопросам. Наталья Рябова, Школа молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA:

«Для аналитики, для прогнозирования, для высчитывания всех параметров разнообразных видов политики и верстки бюджета, социальной политики и семейной… Для всего этого нужно знать, сколько людей, в каком возрасте, в каком населенном пункте и с какими характеристиками у нас есть жители» .

Перепись населения стартовала 4 октября, ее можно было пройти через через интернет, вписав свой идентификационный номер (по паспорту). При этом подгружалось 25 процентов информации по анкете: имя, год и место рождения, половая принадлежность.

В некоторых случаях автоматически обозначался выбор русского языка в качестве родного. Честные белорусы требовали изменить выбор на белорусский. Одна из переписанных могилевчанок говорит:

«Я даже внуков своих учу – мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе не маю сілы. Ведь родная земля – это… ох! Очень люблю Беларусь».

И полагает, что «перепись населения» позволит руководству страны улучшить их благосостояние. В такой сценарий верят не все.

«Я думаю, от меня ничего не зависит, и то, что вы меня переписали, – для меня пустое место», – говорит житель Могилева.