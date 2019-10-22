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Трамп: Если Иран сделает некоторые вещи, то мы ударим его так, как никогда прежде

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  • 22.10.2019, 9:21
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Трамп: Если Иран сделает некоторые вещи, то мы ударим его так, как никогда прежде
Дональд Трамп
Фото: Reuters

США подготовлены к этому лучше, чем когда-либо.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану небывалым по силе ударом, в случае, если понадобится действовать военным путем.

«Мы подготовлены лучше, чем когда-либо. Если Иран сделает некоторые вещи, то мы ударим его так, как никогда прежде», — заявил Трамп на брифинге в Вашингтоне, сообщает Politico.

Глава Белого дома подчеркнул, что США пытаются устраниться от участия в военных конфликтах на Ближнем Востоке.

«Я стараюсь вывести нас из войн. Но нам, возможно, придется вступить в войны», — сказал он.


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