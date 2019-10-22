«Обещал до 60% в месяц, и люди покупались» 7 22.10.2019, 9:37

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Фото: shutterstock

В Беларуси вскрыта очередная финансовая пирамида.

В Витебске задержан директор фирмы, подозреваемый в организации финансовой пирамиды. Оперативники устанавливают потерпевших, сообщает udf.by.

Сотрудникам ГУБОПиК МВД уже известно о десятках пострадавших, которые лишились своих сбережений в надежде получить крупную прибыль от вложений «под процент». Общий ущерб потерпевших составляет порядка 600 тысяч белорусских рублей.

В финансовых махинациях подозревается 41-летний уроженец Витебского района, директор фирмы. Установлено, что с 2017 по 2019 годы он выманивал у людей деньги под предлогом выплаты крупных дивидендов – до 60% от вложений ежемесячно.

Вкладчики думали, что инвестируют в высокодоходные проекты по поставкам продуктов. На самом деле фигурант не занимался хозяйственной деятельностью, а дивиденды выплачивал за счет финансовых поступлений новых клиентов. В последующем он и вовсе перестал платить.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК Беларуси (мошенничество в особо крупном размере).

Сейчас оперативники и следователи устанавливают других потерпевших.

Всех пострадавших от "деятельности" данного гражданина, просят обращаться в милицию.