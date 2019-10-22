Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии 22.10.2019, 10:15

Он стал первым украинским президентом, приглашенным на такое мероприятие.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приняли участие в интронизации императора Японии Нарухито. Об этом сообщает пресс-служба президента, пишет «Гордон».

Последнее восхождение на трон японского императора произошло 30 лет назад, потому Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на интронизацию.

Украина была одной из почти 200 стран, представители которых прибыли в Токио для участия в церемонии.

«Для меня большая честь принять участие в интронизации императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одной стране могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям, и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека», – сказал Зеленский после окончания церемонии.

В пресс-службе президента напомнили, что в программе рабочего визита президента Украины в Японии предусмотрены его встречи с руководством палат японского парламента, представителями бизнеса, а также ряд двусторонних переговоров с лидерами зарубежных стран.

21 октября Зеленский прибыл в Японию. Он встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ и обсудил инвестиции Японии в развитие инфраструктуры Украины.