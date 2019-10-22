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Белорусские власти остались без кредита МВФ

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  • 22.10.2019, 10:43
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Белорусские власти остались без кредита МВФ

Переговоры по кредитной программе не удалось возобновить.

Беларусь не возобновила переговоры с МВФ по новой кредитной программе, эти вопросы с фондом не обсуждаются, сообщил журналистам во вторник в Минске заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Дмитрий Калечиц, пишет «Интерфакс».

Белорусская делегация, в состав которой входил Калечиц, принимала участие в осенней сессии Совета управляющих МВФ и Всемирного банка. Министр финансов Максим Ермолович перед заседанием анонсировал возможность обсуждения с МВФ начала переговоров по кредитной программе.

«Я не буду это комментировать, поскольку сейчас мы не обсуждаем эти вопросы с МВФ», — сказал Калечиц отвечая на вопрос о возможных условиях реализации новой программы.


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