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Арина Соболенко победила в стартовом матче Малого итогового турнира ВТА

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  • 22.10.2019, 10:57
Арина Соболенко победила в стартовом матче Малого итогового турнира ВТА
АРИНА СОБОЛЕНКО
ФОТО: WANG HE/GETTY IMAGES

Белорусская теннисистка одолела свою соперницу в двух сетах.

Белоруска Арина Соболенко с победы начала выступление на Малом итоговом турнире ВТА, проходящем сейчас в китайском Чжухае, пишет pressball.by.

WTA Elite Trophy Zhuhai

Малый итоговый турнир ВТА, Чжухай, Китай

Призовой фонд — 2 419 844 доллара.

Арина Соболенко (14 ВТА, Беларусь) — Мария Саккари (22 ВТА, Греция) — 6:3, 6:4

Также в группе «Роза» выступает бельгийка Элиз Мертенс. Спортсменка, занявшая в трио первое место, выходит в полуфинал.


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