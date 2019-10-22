Ученые показали, как на самом деле выглядели рыцари 1 22.10.2019, 11:01

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Специалисты развеяли мифы.

В кино рыцарей изображают смелыми и отважными, девушки хотят встретить кого-то похожего на них, а мальчики стремятся стать такими, как рыцари, пишет lenta.ua.

Как утверждают ученые, высокие рыцари – миф. Как оказалось, реальность была гораздо прозаичнее.

Во первых, рыцари были достаточно низкорослыми - средний рост рыцаря редко превышал 160 см (справедливости ради стоит отметить, что тогда все население было низкорослым). О гигиене эти мужчины не слышали, поэтому мылись около трех раз в год (в лучшем случае), а блохи и вши были для рыцарей привычным делом. Причем не только в волосах, а и в бороде.

В то время о необходимости чистки зубов никто не задумывался, поэтому изо рта рыцарей пахло... не очень приятно. Да и самих зубов у мужчин было меньше, чем полагается, ведь врачей-стоматологов в те времена не существовало.