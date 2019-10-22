Экономист: Власти снова будут сорить деньгами 22.10.2019, 11:20

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«Спасать» регионы-аутсайдеры решили советскими методами.

Эксперты раскритиковали правительственный план по «развитию» отстающих регионов за советские подходы в решении проблем. Документ больше напоминает им декларацию о намерениях, чем реальную работу по спасению регионов-аутсайдеров, пишут naviny.by.

Народ бежит из провинции

Правительство определило, что в Беларуси 31 район является отстающим по уровню социально-экономического развития. На начало этого года там проживало почти 600 тысяч человек. Около 250 тысяч было занято в экономике.

Номинальная начисленная средняя заработная плата по итогам прошлого года в отстающих регионах (за исключением двух районов) составила менее 75% к среднему значению по стране.

В большинстве отстающих регионов нет крупных производственных организаций. Во многих районах промышленные предприятия фактически прекратили деятельность или исчерпали потенциал для развития. В результате промышленный комплекс представлен в основном предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и субъектами малого предпринимательства.

Основой экономики отстающих в развитии районов является сельское хозяйство, сказано в правительственном плане.

К ключевым проблемам отстающих регионов правительство отнесло значительный физический и моральный износ основных средств; низкие экономическая эффективность и финансовые результаты деятельности, недостаток собственных оборотных средств, высокая закредитованность субъектов хозяйствования; нехватка рабочих кадров, отток квалифицированных специалистов в другие регионы республики и за ее пределы; неразвитость сферы услуг, социальной инфраструктуры.

Самой большой проблемой отстающих регионов научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Олег Мазоль назвал снижение качества человеческого капитала.

По его словам, люди просто переезжают в областные центры или Минск, а также едут на работу вахтовым методом в Россию, Украину, Польшу. Причем в Европу едут более квалифицированные специалисты. Например, врачи.

По оценкам правительства, за 2016-2017 годы численность занятого в экономике населения в отстающих районах сократилась на 5,2% (на 13,6 тысячи человек) при среднем по стране сокращении на 3,2%.

Отток трудоспособного населения из регионов-аутсайдеров происходит, в первую очередь, из-за низкой зарплаты, отметил Олег Мазоль в комментарии для naviny.by. По словам эксперта, заработки в регионе не позволяют нормально обеспечивать семьи.

Помимо этого население отстающих районов не может реализовать полученные знания и навыки. Отсутствие нормальной социальной инфраструктуры также способствует миграции населения. К примеру, для сельской местности музыкальная школа, куда можно отдать ребенка, — большая редкость.

Ставка — на крупные проекты

Правительство намерено спасать отстающие регионы за счет «раскрытия, восстановления и наращивания производственного потенциала, развития инфраструктуры, формирования комфортной среды для проживания на основе конкурентных преимуществ, накопленных компетенций каждого региона».

План предусматривает реализацию 282 инвестиционных проектов на общую сумму более 10 млрд рублей. Причем более 75% всех расходов приходится на два проекта. Это калийные комбинаты в Петриковском и Любанском районах, которые реализуются за счет собственных средств предприятий и кредитов.

Горно-обогатительный комбинат в Гомельской области строит «Беларуськалий». Стоимость проекта составляет 3,27 млрд рублей. Мощности предприятия составят 1,5 млн тонн хлорида калия в год. Там планируется создать более 1500 рабочих мест.

Горно-обогатительный комплекс в Минской области строит компания «Славкалий» российского миллиардера Михаила Гуцериева. Стоимость проекта составляет 4,2 млрд рублей. Мощности предприятия составят от 1,1 до 2 млн тонн хлорида калия в год. Там планируется создать 2 тысячи рабочих мест.

В плане эти два комплекса значатся в числе «инновационных проектов по освоению совершенно новых для регионов направлений с высокой добавленной стоимостью».

Деньги могут быть потрачены впустую

Эксперты раскритиковали правительственный план по развитию отстающих регионов.

Олег Мазоль считает его больше декларацией о намерениях, чем реальным планом по работе с проблемными регионами. По его словам, власти используют политику, которая практиковалось еще в советские времена. В частности, в проблемном районе создавали крупное предприятие и привлекали туда людей из других регионов.

«Такая ориентация на крупные проекты опять натолкнется на те же барьеры, которые у нас сформировались за прошлые годы. Это неэффективная модернизация, неэффективные расходы. Это опять в большинстве случаев впустую потраченные деньги», — отметил научных сотрудник Центра экономических исследований BEROC.

По его словам, если и тратить деньги, то на создание возможностей для людей. Во-первых, по его мнению, нужно развивать инфраструктуру. К примеру, деньги можно вкладывать в дороги и информационные технологии. В том числе повышать скорость интернета и доступность электронных сервисов, чтобы население из провинции не ездило решать вопросы в крупные города, а могло сделать это из дома.

Кроме того, чиновники на местах должны активнее объяснять людям, как можно вести свой бизнес в регионах.

«Нужно просто дать людям возможность создавать малый и средний бизнес. Это ключевой приоритет, чтобы остановить отток населения и поднять регионы», — отметил Олег Мазоль.