За проезд! Антон Орехъ

22.10.2019, 11:12

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Антон Орехъ

Отступать любым властям страшно.

11 человек погибли в Чили потому, что проезд в метро подорожал — знаете на какую сумму? 30 песо. А по-нашему — на три российских рубля! Если вы в недоумении из-за того, что за три рубля люди пойдут на баррикады, а полиция станет их убивать – то вы не до конца поняли ситуацию. Не в трех рублях дело. Такая сумма как раз и говорит о том, что проблема в другом.

Подорожание проезда – это повод. Это какая-то последняя капля, маленькая костяшка, после которой рушится всё домино. Исторически так очень часто выходит. Сначала копятся большие проблемы и люди терпят. Потом проблемы становятся еще больше и копятся еще дальше – люди терпят. А потом наступает какая-то мелочь, совсем ерунда по сравнению с тем, что было раньше. Но тут терпение лопается — и понеслась!

Чилийцы не довольны ростом цен на коммуналку, бензин и газ, подорожали лекарства, в стране придумали пенсионную реформу. А потом уже повысили цены на метро на три рубля. Кстати, список претензий ничего вам не напоминает? Но власти во всём винят, само собой, протестующих, и вводят комендантский час. А такого не было со времен правления генерала Пиночета. До нестроений в Чили, бурлить начало в Эквадоре. В Венесуэле протесты вообще как торфяники – превратились в постоянно тлеющее и токсичное состояние. Реагировать можно двумя способами. Либо уступить и начать договариваться — либо не отступать и начать всех бить.

Отступать любым властям страшно. Так можно доотступаться до того, что завтра вместо тебя просто сядет другая власть – и вот она может тебя уже и не пощадить! А применять в ответ на протесты насилие тоже стремно. Как далеко вы готовы зайти? И всегда нужно помнить, что какой бы ни была армия – народа всё равно больше. А пружину невозможно сжимать бесконечно и бесконечно удерживать в сжатом виде.

Вот наши власти до разговоров с людьми не опускаются. На уступки идут с большой неохотой, а если уступят чуток, потом начинают давить еще сильнее, стремясь отыграться за такое свое унижение. И постоянно стращают нас этими картинками с горящими машинами, желтыми жилетами и прочей разной красотой. Но наши власти за нас могут быть спокойны. Мы за три рубля бунтовать не станем. Скоро новый год. А значит, и метро опять подорожает. Подорожает сильно. Не на три рубля-то уж точно! Но ничего. Мы просто достанем денег побольше из дырявого кармана, купим билетик и поедем спокойно по своим делам. Наш русский бунт стоит дороже!

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»