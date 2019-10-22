«Тридцать лет езжу на мопеде — а теперь составляют протоколы» 22.10.2019, 11:31

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Где правда?

Читатель Автобизнеса Александр из поселка Телеханы за рулем уже не один десяток лет. В большей степени это касается автомобилей, но для души он передвигается по местным окрестностям на мопеде "Рига-11", приобретенном в далеком 1988 году. Регистрации на тот момент такое средство передвижения не требовало, в связи с чем и проблем с ГАИ никогда не возникало.

Но последнее время в Телеханах с мопедами что-то пошло не так. Началось все с того, что инспекторы спецподразделения "Стрела" составили на местного жителя и отца семерых детей россыпь протоколов за езду на "Риге", при этом мопед в документах был квалифицирован как Honda.

А теперь Александр был остановлен местными инспекторами и получил два протокола: по ч.5 ст.18.12 за управление мопедом без регистрации и по ч.1 ст.18.20 за езду без страховки.

"Как же так? - спрашивает Александр. - Столько лет катался - и ничего, а тут протоколы стали сыпаться как из рога изобилия. Может, изменилось что?"

В ситуации Александра разбирался юрист Автобизнеса Евгений Грачев.

Вопросы по регистрации транспортных средств регулируются Положением о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия их с учета и внесения изменений в документы, связанные с государственной регистрацией транспортных средств.

Регистрационные действия в регистрационных подразделениях осуществляются в отношении мопедов, квадрициклов, иных механических транспортных средств с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания 50 и более кубических сантиметров или максимальной мощностью электродвигателя более 4 киловатт, а также максимальной конструктивной скоростью движения более 50 километров в час и прицепов к ним, предназначенных для движения по дорогам

Таким образом, регистрации мопед подлежит, если объем двигателя 50 и более куб.см или максимальная скорость свыше 50 км/ч.

Смотрим технические характеристики мопеда.

Объем двигателя (одноцилиндровый):

Максимальная скорость:

Как мы видим, оба параметра не дотягивают до требований, после достижения которых мопед подлежит регистрации. А значит, и протокол за управление им без регистрации составлен необоснованно.

Теперь о страховании. В соответствии с Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь (президентский указ №530) договор внутреннего страхования заключается в отношении транспортного средства, зарегистрированного в Республике Беларусь либо за границей и используемого в дорожном движении в Беларуси. Для заключения такого договора владелец обязан предоставить свидетельство о регистрации. А поскольку регистрации мопед Александра не подлежит, то и свидетельства как такового быть не может. Вывод: и второй протокол составлен необоснованно.

Поскольку Александр с вменяемыми ему нарушениями не согласился, в отношении него были составлены протоколы. Дела об административных нарушениях в настоящий момент не рассмотрены, владельцу мопеда необходимо просто заявить ходатайство в ГАИ о приобщении к материалам дела копий документов с техническими параметрами его ТС.

Статья 10.7. Разрешение ходатайств

1. Письменные ходатайства участников административного процесса приобщаются к делу, устные заносятся в протокол процессуального действия, в протокол об административном правонарушении.

2. Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления. Когда немедленное принятие решения по ходатайству невозможно, оно должно быть разрешено до рассмотрения дела об административном правонарушении. О полном или частичном отказе в удовлетворении ходатайства сообщается лицу, заявившему ходатайство, а в протоколе делается отметка с указанием мотивов отказа.