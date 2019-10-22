закрыть
22 октября 2019, вторник, 12:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В районе прорыва дамб в Красноярском крае РФ нашли сейф с золотом

  • 22.10.2019, 11:36
  • 3,503
В районе прорыва дамб в Красноярском крае РФ нашли сейф с золотом
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В сейфе находилось 18 кг благородного металла.

Сейф с золотом нашли после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России, передает РБК.

Закрытый металлический сейф был найден 22 октября в рамках расследования уголовного дела. Внутри него оказались 9 колб с неповрежденными пломбами с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, сообщает СК.

О наличии такого сейфа в ходе допроса рассказал директор предприятия ООО «Сисим», который является главным фигурантом уголовного дела об обрушении дамб на реке Сейба.

ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что в сейфе находилось 18 кг золота.


популярное за неделю

Мнение

Ядерный чемоданчик Путина сломался
Ядерный чемоданчик Путина сломался Александр Гольц
Cтреляют себе в ногу
Cтреляют себе в ногу Максим Винярский
У Лукашенко сдали нервы
У Лукашенко сдали нервы Валерий Карбалевич
Кремлевский ультиматум никто не отменял
Кремлевский ультиматум никто не отменял Владимир Халип