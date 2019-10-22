В районе прорыва дамб в Красноярском крае РФ нашли сейф с золотом 22.10.2019, 11:36

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Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В сейфе находилось 18 кг благородного металла.

Сейф с золотом нашли после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России, передает РБК.

Закрытый металлический сейф был найден 22 октября в рамках расследования уголовного дела. Внутри него оказались 9 колб с неповрежденными пломбами с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, сообщает СК.

О наличии такого сейфа в ходе допроса рассказал директор предприятия ООО «Сисим», который является главным фигурантом уголовного дела об обрушении дамб на реке Сейба.

ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что в сейфе находилось 18 кг золота.