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Семь простых советов, как работать меньше, а делать больше

  • 22.10.2019, 11:52
Семь простых советов, как работать меньше, а делать больше

В наших силах стать действительно эффективными сотрудниками.

От знакомых только и слышишь: работать нынче не просто. Летом – жарко, зимой – холодно, осенью – дождливо, а весной и вовсе не до работы, пишет healthinfo.ua.

Впрочем, эксперты уверены: дело не в погоде, не во времени года, не в окружающих, а в нас самих. А. значит, в наших силах все поправить и стать действительно эффективными сотрудниками.

1. Составьте план

Это не только не дает вам забыть о важных вещах, но и дисциплинирует.

2. Наведите порядок

Уберите со стола все лишнее, а документы в компьютере систематизируйте и разложите по папкам.

3. Ставьте себе только одну задачу

Сколько раз вы пытались работать в многозадачном режиме и приходили к одному и тому же итогу: многое из запланированного не выполнено, а вы, махнув рукой на прорву дел, зависли в соцсетях. Эксперты по тайм-менеджменту утверждают, что большинству людей многозадачность только вредит, поскольку мысли о других заданиях и хаотичный переход от одного к другому только снижают продуктивность.

4. Устраните внешние отвлекающие факторы.

Если вы работаете из дома, договоритесь с родными о конкретном графике, уточните, когда вас нельзя отвлекать. Если вы работаете в офисе open space, где вам мешает шум, обзаведитесь наушниками.

Многие избегают выполнения важных и сложных задач, откладывая их до тех пор, пока не почувствуют стремительное приближение дедлайна. В итоге сделать работу не успевают, а если и успевают, жертвуют другими задачами и качеством выполнения.

Поэтому перестаньте откладывать дела в долгий ящик и устанавливайте себе личные дедлайны: если на работе отведен месяц, сделайте ее через 28 дней, если неделя – за 4 дня, если 8 часов – постарайтесь закончить хотя бы на час раньше. Так вы обезопасите себя от форс-мажоров и все сделаете вовремя.

Если вас одолела прокрастинация и вы все же никак не можете себя заставить взяться за глобальное дело, разбейте его на шаги и приступайте к выполнению первого пункта.

6. Делайте перерывы

Планируйте небольшие перерывы на отдых в течение дня. Ваш мозг все равно сделает перерыв независимо от вашего желания, поэтому противиться отдыху не стоит. Гораздо правильнее использовать это время с пользой: сделать зарядку для глаз, размяться или выйти подышать свежим воздухом.

Кстати, многие специалисты по тайм-менеджменту уверены: 5-минутный отдых необходимо давать себе каждые 25 минут!

7. Определите "волшебные часы"

Как показывают исследования, каждый день у человека есть пару часов пиковой производительности – так называемые "волшебные часы". Оказывается, острее всего наш ум работает через 2-3 часа после пробуждения. Не тратьте это время понапрасну, а используйте с толком: подстройте свой график так, чтобы выполнение важных задач попадало на периоды времени, когда вы максимально продуктивны.


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