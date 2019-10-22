Борисовчане: Лукашенко, мы нашли для тебя «рай» 22.10.2019, 12:00

Только он оказался не на окраине Беларуси.

Об этом говорится в письме, которое пришло в редакцию Сharter97.org:

- В Борисове только что закончился праздник урожая, который проходил на стадионе. Продолжительное время шла подготовка города Борисова к этому мероприятию. На это были выделены немалые деньги. Борисовчане, проживающие всего в 3-х километрах от Борисов-Арены, на улице Днепровской, хотят поделиться с вами, как их улица выглядит сейчас, спустя неделю после «Дожинок».

На некоторых улицах, ближе к центру, снимали еще хороший асфальт и клали новый, а нам даже дыры не залатали. Трава стоит по пояс, дворников сокращают, территория убирается очень плохо.

Властям на все пофиг, никто здесь не бывает, люди здесь никто и ничто. Лукашенко, мы нашли для тебя рай, который вы искали. Только он оказался не на окраине Беларуси, а всего в 70 километрах от Минска. Приглашаем тебя посетить это «райское место» и испытать чувство гордости за независимую Беларусь!

«Ездим по ухабам, трещинам и ямам:

Денег на ремонты много надо нам...

Эх, ума у власти просто нет ни грамма,

Ямы на дорогах — в голове — бедлам!

Ямы на дороге — дыры на асфальте,

От того, что дыры, видно, в Голове.

Только дураками жить, наверно, хватит:

Главных бед в БелРаше..., как известно — две», — пишут читатели Сharter97.org.