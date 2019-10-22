«Записала обращение на телевидении, получился крик души» 2 22.10.2019, 12:17

1,165

Фото: belsat.eu

Главная проблема в том, что страной управляет один человек.

Активисток СПОО «Движение матерей 328» Татьяну Каневскую и Ларису Жигарь зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах «депутатов палаты представителей». Какие требования выдвигают эти женщины, как оценивают шансы на победу и как будут вести агитационную кампанию – они отвечают в анкете belsat.eu.

Журналисты задали каждой из кандидатов 5 одинаковых вопросов:

С какими требованиями вы идете на выборы?

Какова, на ваш взгляд, главная проблема сегодняшней белорусским власти?

Как оцениваете ваши шансы на победу?

Кто помогает вам в компании?

Как собираетесь работать с избирателями?

Татьяна Каневская, баллотируется по Гомельскому-Советскому округу №34 от Объединенной гражданской партии

— Все, чего я хочу в первую очередь – привлечь внимание к проблеме 328. А во-вторых хотелось бы, чтобы в стране была проведена судебная реформа и реформа правоохранительных органов, чтобы судьи избирались, а не назначались, а законы работали для всех, а не для избранных. Хочется, чтобы адвокаты не зависели от исполнительной власти (а они сегодня, к сожалению, совершенно бесправны). Кроме того, необходимо сделать так, чтобы условия содержания осужденных не унижали человеческое достоинство, а наказание соответствовало тому, что было совершено.

Я понимаю, что «депутаты» имеют слишком много льгот, этого быть не должно. Люди должны идти в парламент, чтобы работать, а не получать какие-то привилегии. И должны жить по тем законам, которые сами пишут.

— Главная проблема сегодняшней белорусской власти в том, что страной управляет один человек.

— Для меня уже неожиданностью было, когда меня зарегистрировали! Конечно, я искала подвох. В прошлом году я пыталась баллотироваться в местные советы. Тогда не получилось, но ведь у меня были хорошие учителя, которые пояснили, что сбор подписей – это верный путь, чтобы тебя не зарегистрировали, это очень просто. Поэтому я, чтобы усложнить им (ЦИК – прим. Belsat.eu) задачу, баллотировалась от ОГП.

Относительно шансов – 50 на 50. Сегодня я записала обращение на телевидении, на канале БТ-3, получился крик души. Там я говорила только о проблеме 328 и о том, что во всем виню государство, которое сначала накормило наших детей спайсами, а потом, когда те начали колоть глаза и прыгать из окон – ужесточило законодательство. А люди, которые возили и возят эти спайсы, в тюрьме не сидят…

Матери осужденных по 328 статье УК

— Моя команда – мои соратники по несчастью. Почти весь Гомельский регион: Жлобин, Калинковичи, Мозырь и т.д

— Вчера уже прошел первый пикет. На каждый выходной запланированы большие пикеты во всем моем регионе, 25 октября у нас будет митинг – я постараюсь, чтобы матери осужденных по статье 328 со всей страны приехали к нам. И 10 ноября также будет митинг. Мы планируем раздачу листовок, хотя и не имеем таких ресурсов, как оппоненты-чиновники – им за все заплатили их организации. Сегодня я открыла счет и буду собирать средства на информационную кампанию.

Лидеры Движения Матери-328 Лариса Жигарь и Татьяна Каневская. Фото – Ирина Ареховская / «Белсат»

Лариса Жигарь, баллотируется по Гродненско-Занеманскому округу №49 от БСДП (Громада)

— Мы с друзьями разработали основные пункты моей программы. Прежде всего, в основе государственной политики должны стоять потребности человека, а не чиновников. Образование и медицина должны быть доступными и бесплатными, трудовые договоры со специалистами – долгосрочными. Дебюрократизацияя и сокращение армии чиновников – наша задача. Необходимо также добиться отмены «дармоедского» декрета и вернуть пенсионный возраст (55 для женщин и 60 для мужчин). Нужно провести судебную реформу, чтобы сделать суд справедливым и независимым от исполнительной власти.

Лариса Жигарь. Фото Ирина Ареховская / Belsat.eu

Конечно, больше всего меня волнует молодежь – самая прогрессивная часть общества. Но где она сейчас? Половина, получив дипломы, покидает страну в поисках лучшего заработка, а другая находится в местах лишения свободы на огромных сроках. Поэтому моя задача – позаботиться о том, чтобы молодежи были доступны возможности счастливой жизни именно в нашей стране.

— У нас не берется во внимание человек. Обычный рабочий человек не нужен государству, больший уклон у нас на капитал, на чиновников. А я думаю, что простой человек должен быть на первом месте.

Матери-328 принесли обувь своих осужденных детей. Фото — Ирина Ареховская/«Белсат»

— Я не питают иллюзий, но хочу сказать, что если я все же попаду в Палату представителей, это будет наша общая победа, всех родственников осужденных и даже детей, которые сидят в тюрьмах по статье 328.

— В команде есть «матери-328», которые живут в Гродно: Наталья Горбач, Наталья Старовойт. Кроме них, с нами Станислав Цыбинский, который сам отбывал наказание и которого интересует ресоциализация.

Участница акции принесла портрет своего сына, осужденного по 328-й статье УК. Фото — Ирина Ареховская/«Белсат»

— Я планирую пикеты, но в связи с загруженностью членов моей команды это будет в субботу-воскресенье. Надеюсь, что получится пригласить туда молодежь, но и пенсионеров тоже. На 26-27 октября я планирую этот пикет.

Движение «Матери 328» существует давно, но весной 2018 года оно получило большой резонанс после голодовки матерей, осужденных по «наркотической» статье. Более 2 недель женщины в разных регионах Беларуси участвовали в голодовке с целью добиться изменений в антинаркотическое законодательства и смягчить наказание для своих близких, в том числе – несовершеннолетних.