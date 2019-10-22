В России «объяснили» сигнал SOS от ледокола у берегов Норвегии 3 22.10.2019, 12:23

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Дизель-электрический ледокол «Тор». 2017 год

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Норвежцы около двух часов пытались спасти россиян.

В пресс-службе Росморречфлота РБК сообщили, что российский ледокол у берегов Норвегии подал сигнал о помощи по ошибке. «Во время шторма часть оборудования была обесточена. При подключении в эфир ушел ложный сигнал. С ними все нормально», — сказал представитель ведомства.

В свою очередь в пресс-службе ФГУП «Росморпорт» РБК сообщили, что капитан ледокола обращался в Норвежский спасательный центр из-за обесточивания судна с одновременным запуском дизель-генератора. Он просил предоставить ему буксир, однако спустя два часа работу судна на двух главных двигателях удалось восстановить, а еще через час система восстановилась полностью.

Норвежские спасатели получили сигнал SOS в 6:36 по местному времени, сообщает Aftenposten. Из полученной информации следовало, что российский ледокол «Тор», следовавший из Санкт-Петербурга в Ямало-Ненецкий автономный округ, потерял ход к западу от города Олесунн и способен лишь на небольшие маневры в условиях сильного шторма. К судну были направлены два буксира.

Для эвакуации моряков на место происшествия вылетел вертолет. Он полтора часа кружил над ледоколом, однако в результате вернулся на базу, после того как капитан сообщил, что не нуждается в помощи.

Спустя два с половиной часа после подачи сигнала бедствия спасательная служба Норвегии получила информацию, что двигатель судна работает, и ситуация стабилизировалась.