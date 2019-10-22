Сельчане соорудили мобильную доильную установку из машины и мотоблока 10 22.10.2019, 12:51

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Посмотрите, что получилось.

Людмила Коженевская из деревни Мостки Гродненского района для того, чтобы добираться до пастбища, где пасутся 15 ее коров, соорудила необычный транспорт: мобильную доильную установку на базе мотоблока и легковушки. На ней женщина каждый день ездит за два километра к своим коровам. Хозяйка бы и рада отказаться от такого маршрута, но рядом с домом просто нет земель для выпаса животных, рассказывает Белтелерадиокомпания, пишет tut.by.

Людмила Коженевская соорудила агрегат вместе с мужем. В семье был автомобиль и небольшой мотоблок. Объединить их в мобильную доильную установку заставила острая необходимость: от дома до пастбища более двух километров. Купили доильный аппарат, генератор и оборудование спрятали под крышу.

— Дочь подсмотрела в интернете, увидела что-то похожее. Муж переделал все, и, получается, я под крышей еду. Сижу на удобном мягком сиденье, — говорит Людмила Коженевская.

На дорогу к пастбищу уходит не больше 15 минут, еще час на дойку. Коровы уже знают, когда приезжает хозяйка, и сами подходят к установке.

В поле выезжать приходится несколько раз в день. Рядом с домом пастбища нет. Для ведения подсобного хозяйства в деревне местные власти выделили только 50 соток, но, говорит женщина, обустроить их не разрешили.