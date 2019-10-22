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Предвыборные пикеты «Европейской Беларуси»: расписание на сегодня

  • 22.10.2019, 13:08
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Предвыборные пикеты «Европейской Беларуси»: расписание на сегодня

Агитационные пикеты вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» проводит агитационные пикеты в поддержку зарегистрированных в Минске кандидатов Оксаны Юшкевич, Павла Юхневича, Елены Терешковой, Валерия Бычковского, Артема Черняка и Ольги Николайчик, а также Полины Шарендо-Панасюк в Бресте, сообщает пресс-служба гражданской кампании. Они пройдут по следующему расписанию:

Минск:

улица Притыцкого, 29, ТЦ «Тивали»: 12.00 — 20.00,

улица Бурдейного, 6, рынок «Западный»: 12.00 — 20.30,

улица Могилевская, 12, магазин «Дионис»: 15.30 — 18.30,

улиса Руссиянова, 7, универсам «Первомайский»: 17.00 — 20.30,

станция метро «Пушкинская», кинотеатр «Аврора»: 17.00 — 19.00.

Брест:

улица Советская, кинотеатр «Беларусь»: 17.00 — 19.00.


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