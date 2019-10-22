Больше трети российских фильмов не окупили даже госфинансирование 16 22.10.2019, 14:03

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Кинематограф в РФ работает в минус.

Министерство культуры и Фонд кино России впервые раскрыли данные по государственной поддержке отечественного кинематографа. Как следует из базы данных ведомств, из 38 фильмов, которые с 2015 года получили по 100 миллионов российских рублей и более, 14 картин собрали меньше, чем в них вложило государство, сообщает "Радио Свобода".

Среди самых ярких провалов – военный приключенческий боевик "Семь пар нечистых" от продюсера Вадима Абдрашитова и "Мосфильма", пишут "Ведомости". Фильм получил от государства 119 миллионов российских рублей и собрал в 2018 году меньше 1 миллиона российских рублей. Провалился и мультфильм "Баба Яга. Начало" от Art Pictures и Glukoza Production c безвозмездной господдержкой в 138 миллионов российских рублей и сборами в 1,3 миллиона российских рублей

Комедия "Невидимки" от продюсеров Рената Давлетьярова и Александра Котелевского получила 107 миллионов российских рублей и собрала лишь 20 миллионов рублей. Не была эффективной и поддержка комедии "Крымский мост. Сделано с любовью!", сценаристом которой была главный редактор RT Маргарита Симоньян, а режиссером – ее муж Тигран Кеосаян. Проект собрал в кинотеатрах 70 миллионов российских рублей при господдержке в 100 миллионов российских рублей.

Ежегодно Минкультуры и Фонд кино выделяют на производство российских фильмов более 5 миллиардов рублей. До сих пор, по договоренности с продюсерами, чиновники раскрывали только годовой бюджет на кино и список проектов, получивших финансирование. Детали становились известны, если продюсеры не возвращали деньги и дело доходило до суда. "То, что мы сделали данные публичными, должно повысить ответственность экспертов при отборе проектов для господдержки", – отметила руководитель департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова.

База данных господдержки фильмов появилась в открытом доступе 21 октября. Сейчас в ней доступна информация о проектах, получивших поддержку Минкультуры и Фонда кино с 2015 года, в том числе данные о выделенных на фильмы бюджетных средствах, кассовых сборах и неисполненных обязательствах. К началу 2020 года, объявил министр культуры Владимир Мединский, в базу планируется внести все фильмы, которые получали господдержку Минкультуры с 2008 года и поддержку Фонда кино с 2010 года.