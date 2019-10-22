Курды заявили о тысячах боевиков ИГИЛ, которые могут оказаться на свободе 1 22.10.2019, 14:21

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Речь о идет о 12 000 подозреваемых боевиков.

Помимо сирийцев, число заключенных в тюрьму иракцев оценивается в 4000 человек, и насчитывается около 2000 боевиков из 50 различных стран, в том числе около 800 человек западного и европейского происхождения, и около 1200 человек из арабских, ближневосточных и североафриканских стран, передает издание Al Awsat, (перевод — «Информационное сопротивление»).

Представители СДС опасаются, что если Турция продолжит наступательную операцию на районы, находящиеся под их контролем, то боевики могут сбежать из мест заключения.

В интервью курдскому каналу Ronahi в начале этой недели командующий СДС Мазлум Абди объявил, что до сих пор США не прекратили свой союз против ИГИЛ, добавив, что проблема экстремистов касается всего мира.

Соединенные Штаты и курдская автономная администрация неоднократно призывали соответствующие страны забрать своих граждан и судить их на своих территориях, поскольку этот вопрос создает для региона бремя безопасности, административное и финансовое бремя.

Абди указал, что если страны заинтересованы в судьбе членов ИГИЛ, происходящих из их страны, и считают их угрозой, им следует связаться с представителями СДС для достижения соглашения.