Литва сделала лекарства бесплатными для части населения 1 22.10.2019, 14:39

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Как это будет работать?

С июля 2020 года часть жителей Литвы будут получать компенсируемые лекарства бесплатно. Начальник отдела политики возмещения расходов и ценообразования на лекарственные средства при Министерстве здравоохранения Томас Алондерис рассказал порталу Charter97.org, как будет работать новая система.

- Кто сможет получать лекарства бесплатно?

- Компенсируемые лекарственные средства бесплатно будут получать все лица старше 75 лет, независимо от их доходов. Право на бесплатные лекарства будет также у пенсионеров и инвалидов, чьи доходы составляют менее 95% от прожиточного минимума за прошлый год. В этом году прожиточный минимум в Литве составляет 251 евро, соответственно, получать лекарства бесплатно смогут те инвалиды и пенсионеры, чьи доходы — менее 238,45 евро в месяц.

- Какие лекарства можно будет получить бесплатно?

- Бесплатно можно будет получать только компенсируемые лекарства. В настоящее время в этом списке — более 500 наименований действующих веществ и около 200 наименований медикаментов.

- Придется ли человеку доказывать свой низкий уровень доходов для получения лекарств?

- Нет. Данные о пациентах с низким уровнем доходов будут переданы из базы данных Фонда социального страхования. Аптеки будут уведомлены об этом в электронном виде — пациентам с низкими доходами автоматически будут выдавать выписанные им лекарства.

Отметим, модель предоставления бесплатных лекарств социально уязвимым группам была предложена Литве Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). После принятия соответствующих законодательных актов министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига назвал этот шаг историческим, отметив, что финансовая нагрузка на людей с низкими доходами значительно снизится.

«Несправедливо, что люди, которые больше всего нуждаются в помощи, имеют меньший доступ к ней. Теперь ситуация кардинально изменится — мы можем сделать так, чтобы каждый месяц пожилые люди и люди с ограниченными возможностями могли, например, позволить себе более качественную еду вместо того, чтобы тратить каждый сэкономленный евро на лекарства», — заявил министр.

По данным министерства здравоохранения, сейчас в Литве проживают около 165 тысяч малообеспеченных людей. При этом самые высокие показатели бедности были в зафиксированы среди пожилых людей и инвалидов.