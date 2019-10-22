закрыть
22 октября 2019, вторник, 16:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Беларусь и Россия готовят свой аналог SWIFT

8
  • 22.10.2019, 14:38
  • 1,808
Беларусь и Россия готовят свой аналог SWIFT

Между двумя странами создается cистема финансовых расчетов.

Беларусь и Россия завершают создание двусторонней системы финансовых расчетов, которая не предусматривает использование международной платежной системы SWIFT, сообщил журналистам во вторник в Минске на полях форума БАНКИТ председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" (БМРЦ) Олег Коробьин, пишет "Интерфакс".

"Проект находится в высокой степени готовности, уже заключен договор с Банком России, который подразумевает, что БМРЦ станет коллективным узлом для банковской системы Беларуси. Фактически мы будем исполнять такую же роль, как сейчас исполняем по системе SWIFT", - сказал Коробьин.

"Это фактически альтернативный сервис для проведения платежей белорусскими банками в пользу российских контрагентов. И из России в пользу белорусских банков минуя SWIFT", - отметил он.

"Это было политическое решение двух центральных банков для того, чтобы объединить системы расчетов", - пояснил Коробьин.

Он сообщил, что "двусторонняя система передачи финансовых сообщений находится в высокой степени готовности, до конца года мы планируем ее запустить, реально - ноябрь-декабрь". "Все разрешения уже получены, сейчас идет процесс объединения всех модулей системы в единое целое", - добавил Коробьин.

По словам, целью создания системы было упрощение и удешевление расчетов между предприятиями Беларуси и России. Основной валютой расчетов станет российский рубль.

Участие белорусских предприятий и банков в создаваемой системе расчетов будет "конечно, на их усмотрение", отметил руководитель БМРЦ. "Законодательных актов в этой части (обязанности использовать систему - прим.) не принято", - добавил он.


популярное за неделю

Мнение

Ядерный чемоданчик Путина сломался
Ядерный чемоданчик Путина сломался Александр Гольц
Cтреляют себе в ногу
Cтреляют себе в ногу Максим Винярский
У Лукашенко сдали нервы
У Лукашенко сдали нервы Валерий Карбалевич
Кремлевский ультиматум никто не отменял
Кремлевский ультиматум никто не отменял Владимир Халип