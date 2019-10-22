Беларусь и Россия готовят свой аналог SWIFT 8 22.10.2019, 14:38

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Между двумя странами создается cистема финансовых расчетов.

Беларусь и Россия завершают создание двусторонней системы финансовых расчетов, которая не предусматривает использование международной платежной системы SWIFT, сообщил журналистам во вторник в Минске на полях форума БАНКИТ председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" (БМРЦ) Олег Коробьин, пишет "Интерфакс".

"Проект находится в высокой степени готовности, уже заключен договор с Банком России, который подразумевает, что БМРЦ станет коллективным узлом для банковской системы Беларуси. Фактически мы будем исполнять такую же роль, как сейчас исполняем по системе SWIFT", - сказал Коробьин.

"Это фактически альтернативный сервис для проведения платежей белорусскими банками в пользу российских контрагентов. И из России в пользу белорусских банков минуя SWIFT", - отметил он.

"Это было политическое решение двух центральных банков для того, чтобы объединить системы расчетов", - пояснил Коробьин.

Он сообщил, что "двусторонняя система передачи финансовых сообщений находится в высокой степени готовности, до конца года мы планируем ее запустить, реально - ноябрь-декабрь". "Все разрешения уже получены, сейчас идет процесс объединения всех модулей системы в единое целое", - добавил Коробьин.

По словам, целью создания системы было упрощение и удешевление расчетов между предприятиями Беларуси и России. Основной валютой расчетов станет российский рубль.

Участие белорусских предприятий и банков в создаваемой системе расчетов будет "конечно, на их усмотрение", отметил руководитель БМРЦ. "Законодательных актов в этой части (обязанности использовать систему - прим.) не принято", - добавил он.