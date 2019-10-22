Археологи нашли дорогу, построенную Понтием Пилатом 7 22.10.2019, 14:41

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На возведение мостовой ушло порядка 10 тысяч тонн известняка.

Археологи из Израиля нашли в Иерусалиме дорогу, построенную Понтием Пилатом. Точное время появления улочки для паломников, шедших к Храмовой горе, удалось определить по обнаруженным под брусчаткой монетам, пишет lenta.ua.

Ученые потратили на раскопки 220-метровой мостовой, обнаруженной британцами в 1984 году, шесть лет. Дорога берет начала у Силоамского пруда и ведет к горе, являвшейся объектом поклонения. Водоем упоминается в Евангелии, как место, где Иисус исцелил слепого.

Эксперты полагают, что найденная дорога, протяженностью в 600 метров, являлась центральной улицей и играла важную роль в жизни поселения. На это указывает высокое качество отделки тротуара и мостовой.

Обнаруженные монеты отчеканены в промежутке между 17 и 31 г. н.э., а значит строительство дороги, шириной в 8 метров, велось по указу Понтия Пилата. На ее возведение ушло порядка 10 тыс. тонн известняка. Предполагается, что римский префект начал проект, чтобы увековечить своем имя в истории.