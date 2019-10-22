Павел Юхневич: Если дождь будет — зонтик в ЦИК регистрировать? 22.10.2019, 15:06

1,554

Павел Юхневич

На что только не идут власти, чтобы сорвать избирательную кампанию.

О своем разговоре с членами избирательной комиссии в «Фейсбуке» пишет кандидат в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» по Пушкинскому округу №103 Минска Павел Юхневич:

- Звоню в окружной избирком:

- Где удостоверения для моих доверенных лиц?

- Уже есть, можете приходить забирать. Да, кстати, завтра заседание комиссии по факту нарушения вами правил ведения агитации.

- Вот спасибо, если б сам не позвонил, не узнал бы даже!

Уже выданы предупреждения Артему Черняку за то, что у него на пикета стояла палатка, купленная не за средства избирательного фонда.

Скорее всего, предупреждение ждет и Оксану Юшкевич — ей об этом сообщили еще вчера. Сегодня не вышло записанное ранее ее обращение к избирателям. Члены избиркомов вчера требовали от наших кандидатов убрать слово «Баста!» со стендов.

Что дальше? Если дождь во время пикета будет, мне зонтик в избиркоме регистрировать?