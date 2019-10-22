Продажи Sukhoi Superjet рухнули в 12 раз 6 22.10.2019, 15:17

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Фото: ТАСС

За 9 месяцев «Гражданские самолеты сухого» нашли покупателя на один самолет.

Пожар на борту Sukhoi Superjet в Шереметьево и переросшие в хронику «детские» болезни первого со времен СССР собранного в России лайнера привели к маркетинговому коллапсу АО «Гражданские самолеты сухого», пишет finanz.ru.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли, за 9 месяцев 2019 года компания смогла реализовать только один SSJ100.

Выручка от продаж составила 2,1 млрд рублей (цена одного самолета), рухнув по сравнению с прошлым годом в 12 раз.

Общая выручка упала в 4,5 раза - до 6 млрд рублей, из которых две трети пришлось на доходы от постпродажного обслуживания.

В результате ГСС остается в убытках одиннадцатый год подряд: за январь-сентябрь он составил 1,9 млрд рублей, в прошлом году - 4,94 млрд рублей, годом ранее - 1 млрд рублей, а накопленным итогом с 2008 года превысил 2 млрд долларов.

На поставках новых самолетов, от эксплуатации которых в последние два года отказались все зарубежные клиенты, отразился «двигательный кризис», говорят источники «Ъ».

«В течение года несколько двигателей вышли из строя. Около четырех-шести двигателей пришлось снимать с только что произведенных самолетов, чтобы обеспечить ими пул запчастей», - объясняет представитель крупной лизинговой компании.

Эту же версию подтверждает чиновник Минпромторга: предпочтение было отдано созданию пула запчастей, чтобы повысить налет уже эксплуатируемых SSJ100.

Главным заказчиков SSJ100 остается «Аэрофлот», летом объявивший о готовности подписать «твердый контракт» на 100 самолетов и увеличить их флот втрое.

Но переговоры затягиваются, хотя очевидно, что для государственного перевозчика покупка у ГСС - спущенное сверху «задание партии». «В данном случае можно говорить, что браки заключаются на небесах, - иронизирует исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. - У «Аэрофлота» нет возможности отказаться от сделки, но есть возможность обсудить ее условия».

В итоге, напоминает он, совет директоров перевозчика согласовал приобретение пяти машин, а в ГСС рассчитывают до конца 2019 года поставить десять самолетов.

Другой причиной задержки поставок стало ожидание сертификации доработки - установки горизонтальных законцовок крыла, уменьшающих расход топлива на 3-4%. «Самолет для авиакомпании «Северсталь» с такими законцовками построен, но передать его компании можно только после оформления всех документов», - отмечает Пантелеев. ГСС завершил программу испытаний законцовок крыла на прошлой неделе. Первые поставки самолетов с обновленной формой крыла ожидаются в конце года.