Какой будет погода до конца рабочей недели 22.10.2019, 15:24

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Прогноз погоды по Беларуси на 23 - 25 октября.

23 октября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается переменная облачность, пишет Гидромет.

Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). В ночные и утренние часы местами по городу слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +8..+10°С, в окрестностях города +5..+7°С, максимальная днем +14..+16°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

24-25 октября погодные условия в Беларуси обусловит область повышенного атмосферного давления.

24 октября переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, местами +9..+11°С; максимальная днем +11..+18°С, по юго-западу +19..+22°С.

25 октября переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, местами +10..+11°С; максимальная днем +13..+20°С, в южных районах до +22°С.