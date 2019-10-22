СБУ задержала экс-замминистра экономики Украины

СБУ задержала экс-замминистра экономики Украины6
- 22.10.2019, 15:34
- 1,674
Его подозревают в государственной измене.
Во вторник, 22 октября, Служба безопасности Украины задержала экс-заместителя министра экономики по подозрению в государственной измене.
Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Следователи СБУ установили, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия «Украинский центр «Безопасность» и государственной акционерной холдинговой компании «Артем» действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.
«Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 млн. долларов США», — заявили в ведомстве.
В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы.
При этом, иностранная компания оборудование в Украину не поставляла. Действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение Вооруженных Сил боеприпасами во время противодействия российской агрессии.