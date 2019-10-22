СБУ задержала экс-замминистра экономики Украины 6 22.10.2019, 15:34

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Фото: СБУ

Его подозревают в государственной измене.

Во вторник, 22 октября, Служба безопасности Украины задержала экс-заместителя министра экономики по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следователи СБУ установили, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия «Украинский центр «Безопасность» и государственной акционерной холдинговой компании «Артем» действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

«Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 млн. долларов США», — заявили в ведомстве.

В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы.

При этом, иностранная компания оборудование в Украину не поставляла. Действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение Вооруженных Сил боеприпасами во время противодействия российской агрессии.