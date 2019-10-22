Могилевские рокеры Akute сыграют на одной сцене с The Rasmus 22.10.2019, 15:40

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Выступление пройдет в рамках европейского юбилейного тура.

31 октября белорусская группа Akute станет специальным гостем на концерте всемирно известных финских музыкантов The Rasmus в столичном Prime Hall. Выступление пройдет в рамках европейского юбилейного тура, сообщает "Еврорадио".

Для The Rasmus будущее выступление в Минске станет уже третьим, а приурочен этот раз будет к 15-летию легендарного альбома "Dead Letters". Откроют вечер Akute, которых утвердили непосредственно финские музыканты. Бас-гитарист Akute Роман Жигарев пообещал, что "вечер 31 октября будет незабываемым".

Выступление на одной сцене с мировыми звездами станет далеко не первым для Akute. Ранее они уже играли вместе с Джоном Ньюманом, Kasabian и Софи Эллис-Бекстор, а также с Placebo, причем белорусскую группу выбрали сами британцы.

Билеты стоят от 79 до 114 рублей, а приобрести их можно по этой ссылке.