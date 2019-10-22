Ученые выяснили, как время приема пищи влияет на здоровье 2 22.10.2019, 15:50

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Сроки потребления калорий могут повлиять на продолжительность жизни.

Ранее ученые выявили связь между количеством потребляемых калорий и продолжительностью жизни. Теперь специалисты определили, что время приема пищи может влиять на здоровье, пишет lenta.ua.

Доктор Джозеф Такахаши, открывший первый ген, контролирующий биологические часы у млекопитающих, рассказал, что его лаборатория использует новые методы для исследования того, как сроки потребления калорий могут повлиять на продолжительность жизни, и он считает, что эта работа приведет команду к важному открытию.

«Ранние исследования времени потребления пищи показывают, что мы можем быть на пороге чего-то огромного. Что, если не только калории влияют на продолжительность жизни, но и время приема еды? Мы должны пересмотреть наши ранее полученные знания», - заявил Такахаши.

Исследование продолжительности жизни было сосредоточено на потреблении калорий и не принимало во внимание время, когда едят еду. В частности, опыты на мышах, которые ели только днем или только вечером, могут быть искажены скрытыми факторами, такими как недостаток сна и десинхронизированные циркадные ритмы. Работа в данном направлении продолжится ради понимания того, как график питания влияет на продолжительность жизни и здоровье.