И все идет по плану 1 22.10.2019, 15:52

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Дмитрий Медведев

С экономикой у Медведева «все в порядке».

Накануне Дмитрий Анатольевич очередной раз решил исполнить роль глупого боярина, заявив что с российской экономикой все нормально, сообщает Telegram-канал "Запретное мнение".

"Если говорить об экономике, очевидно, что в целом у нас все в порядке", — отрапортовал Премьер.

Иронично, что буквально за час до очередной духоподъемной речи НеДимона, в ряде независимых СМИ появилась новость о готовящихся сокращениях сотрудников в каждой десятой российской компании.

Да и без этого: бедность населения продолжает расти (только по официальной статистике за чертой проживают почти 19 миллионов); по уровню неравенства в доходах РФ занимает место рядом с Таджикистаном; абсолютное большинство граждан по уши увязли в долговом болоте; население РФ сокращается, даже несмотря на неиссякаемые потоки мигрантов из средней Азии; страну накрыли техногенные аварии...

Впрочем, есть и хорошая новость: число долларовых миллионеров (246 000) и миллиардеров (110 000) продолжает расти. Клуб отечественных коррупционеров и казнокрадов постепенно разрастается. Судя по всему, именно об этом "порядке" говорил Медведев.

В таком случае да, все идет по плану. Режим "Сказочного" продолжает исправно выполнять свою главную миссию — выкачивать из страны и ее населения последние ресурсы, перераспределяя полученный доход между узкой прослойкой олигархата.