Стало известно, за что уволили глав «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалла» 5 22.10.2019, 15:58

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Александр Забелло

Всему виной — коррупция.

Председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло и гендиректор ОАО "Минск Кристалл" — управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп" Станислав Йодис уволены 21 и 22 октября соответственно. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

Ранее информация об отставке Забелло появилась неофициально. Сообщалось, будто он подал заявление после того, как на прошлой неделе им заинтересовались силовики. Коллективу чиновник пояснил, что причиной стала коррупция в холдинге "Минск Кристалл Групп".

В пресс-службе правительства подтвердили выявленные факты коррупции на ряде предприятий, входящих в систему концернов "Белгоспищепром" и "Белнефтехим". В связи с этим на ОАО "Минск Кристалл", ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье", ОАО" Пинский винодельческий завод", а также в ОАО "Химремонт" были уволены семь работников с различных руководящих должностей.

В КГБ агентству БелТА сообщили, что коррупционные схемы в алкогольной отрасли носили системный характер. Например, учредители фирм "Эталон-Маркет" и "Финикон" за взятки лоббировали свои интересы по поставке оборудования, препаратов и других компонентов для государственных заводов. Размер "вознаграждений" составлял от 500 долларов до 15 тысяч евро.

В коррупционной схеме были задействованы госпредприятия разных регионов, поэтому оперативники сразу работали в Минской, Витебской областях. Им удалось при получении взяток задержать должностных лиц предприятий. У одного из задержанных в ходе обыска конфисковали 75 тысяч долларов.

Задержанные дали признательные показания и сотрудничают со следствием. На семь человек заведены уголовные дела за получение взятки. Четыре человека взяты под стражу.