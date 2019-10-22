Тяжелая ноша «Беллегпрома» 3 Павел Кириллов

22.10.2019, 16:13

Как спасти убыточную отрасль промышленности?

Легкая промышленность - лидер по убыточным предприятиям в Беларуси, хотя в последние годы власти вложили сюда около 1 миллиарда долларов. Поддержка на будущие годы никуда не денется, но регулярные просьбы-жалобы концерна «Беллегпром» осложнит условия работы для конкурентов «палатка» воспринимает достаточно прохладно. В ответ звучит настойчивая рекомендация включать более плодотворные бизнес-стратегии.

Вице-премьер Игорь Ляшенко, курирующий в «палатке» работу «Беллегпрома», обращал внимание на «эффективность системы управления» - в частности, на «необходимость оптимизации материальных и трудовых затрат». В качестве краткосрочной задачи требуется до конца года разгрузить огромные складские запасы, которые замораживают оборотные средства предприятий. Это головная боль уже нового председателя концерна - Татьяны Лугиной, которая вступила на эту должность вместо уволенного в марте Николая Ефимчика.

Тот возглавил концерн в 2014 году, придя с поста гендиректора солигорской «Купалинки». В отставку Ефимчик пошел в связи с окончанием контракта. А вот его предшественник Михаил Сучков стал фигурантом уголовного дела и был осужден за коррупцию до 10 лет заключения. Его обвинили в намерении получить взятку в миллион евро за лоббирование интересов одной из компаний во время тендера. Сам экс-директор «Беллегпрома» свою вину отрицал.

Зарплата горошком и рыбой

Лугина до своего переезда в Минск руководила пинским промышленно-торговым объединением «Полесье», которое специализируется на изготовлении верхней трикотажной одежды и шерсти. Интересно, что на этой фабрике работали и ее родители, а сама она сделала там карьеру от конструктора одежды до гендиректора.

Когда она возглавила «Полесье», предприятию грозило банкротство. Лугиной удалось избежать этой процедуры. Площади, которые пустовали, сдали в аренду. Склады разгрузили, продавая товар со скидками, занялись шитьем школьной формы - в том числе на Россию. Торговую марку начали продвигать через интернет.

Были и вынужденные непопулярные действия, чтобы предприятие не утонуло. Произошел даже скандал, когда работники пожаловались в столицу, что некоторое время зарплату частично выдавали полотенцами и продуктами (рыбой, сахаром, зеленым горошком). Через бартер решалась проблема с задолженностью со стороны предприятий потребкооперации. Но удастся ли таким же образом оживить всю отрасль?

Новое руководство концерна и предприятий, которые в него входят, намерено заняться основательной разработкой бизнес-планов с учетом разнообразной конкуренции, развитием продвинутых маркетинговых инструментов, дизайнерским совершенствованием и имиджевым позиционированием «Покупайте белорусское» с акцентом на молодых покупателей.

Ведь действительно: зачастую бывает, что качество вещей хорошее, но их продажная презентация и фасонистость хромают. Собственно, задачи «Беллегпрома» и являются многофункциональными согласно его полному наименованию - Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности. Как и основной целью объявлено «максимальное удовлетворение запросов потребителей на качественные и модные товары в широком ассортименте и по доступным ценам, повышение конкурентоспособности отрасли и ее имиджа».

Одно из бизнес-мероприятий, которое уже совершил «Беллегпром» в конкурентной борьбе, касается послаблений для индивидуальных предпринимателей, торгующих одеждой. Предприятиям, которые входят в концерн, рекомендовано увеличить время отсрочек платежей для ИП - чтобы те могли рассчитываться за взятый товар после его реализации. Даже на протяжении полугода. Но это именно рекомендация, а не решение по концерну. Ведь вопрос сложный: предприятиям нужно ежемесячно рассчитываться по кредитам. Также ИП просят, чтобы можно было брать на фабриках более мелкие партии товаров.

Известная «оживляющая» мера - продажа акций предприятий инвесторам. Например, летом выставлены на продажу почти 85% акций упомянутой выше солигорской «Купалинки». При этом от инвестора-покупателя хотят взнос в уставный фонд 10 миллионов рублей, создания не менее 40 рабочих мест, сохранения торговой марки, роста объемов производства в денежном измерении на 20%.

Другими идеями по развитию отрасли глава «Беллегпрома» Татьяна Лугина недавно поделилась во время интервью на ОНТ и СТВ. В частности, предложено, чтобы каждое предприятие концерна или само развивало интернет-магазин, или создать общеконцерновую площадку: «Сегодня продажа изменилась, изменились и ожидания покупателя. Люди переходят в различные форматы: кто-то хочет через интернет-торговлю в онлайн-режиме, быстро и не выходя из дома, купить. А кто-то хочет, чтобы ему рассказали историю и показали, как в «Магазине на диване». Это тип продаж, который воздействует на психологию женщин. Такой формат сегодня очень раскручен. В России каждый год открывается 3-5 каналов-телемагазинов».

Что касается производства, то Лугина рассуждает о ставке на очень востребованные сегодня «технические, технологические ткани, ткани медицинского назначения и полотна со специальными свойствами».

Как видим, ищутся перспективные ниши, так как «рынок одежды, который используется ежедневно, проседает, объемы товарооборота падают, а именно рынок технических тканей будет расти».

Планируется обсудить будущее такого бренда, как белорусский трикотаж: «Или дальше его поддерживать и развивать, или смиримся и будем выпускать под любыми мировыми марками на своем оборудовании за счет своих трудовых ресурсов». Есть идеи для продвижения продукции - создать в Минске общий шоу-рум, а также «мультибрендовый образ, логотип, чтобы уйти от набившего оскомину населению «Беллегпрома»».

Давим китайцев

Между тем, нынешние промежуточные экономические показатели деятельности легкопромышленной отрасли не радуют: продолжается снижение доли продажи товаров белорусского производства на внутреннем рынке. При этом импорт таких товаров в первом полугодии вырос почти на 8%. Объемы поставок продукции предприятий в составе «Беллегпрома», соответственно, сократились. Особенно трикотажного белья, корсетных изделий и верхней одежды. Зато вырос экспорт в страны Евросоюза - на 10%.

Это результат политики диверсификации поставок, поскольку в России спрос снизился. В общем, более половины продукции предприятий в системе «Беллегпрома» продается за границу. Если говорить о российском рынке, то там белорусские производители укрепили позиции по женскому нижнему белью.

Цифры по завоеванным долях этого рынка за последнее пятилетие впечатляют. В 2014 году на Китай приходилось 70% импортных поставок в Россию, а на Беларусь - 2%. В прошлом году было уже 44% и 23% соответственно. В этом году тенденция продолжилась. Секрет - в снижении цен при сохранении качества продукции той самой «Милавицы». Цель - подешеветь еще больше. При этом декларируется, что не за счет заработных плат работниц.

Кстати, мы изучили свежие вакансии на некоторых предприятиях легкой промышленности. Предложений хватает: что правда, преимущественно не очень привлекательных. В известный жодинский «Свiтанак» швею приглашают на 500 рублей и предоставляют при необходимости общежитие. Укладчику-упаковщику будут платить 400 рублей, колористу с художественным образованием - 600. Солигорская «Купалинка» готова платить продавцам своих фирменных магазинов в Минске 400 рублей.

Недаром профсоюз работников легкой промышленности бьет тревогу. За последние пять лет численность работающих в отрасли сократилась на 15%. Здесь говорят о непрестижности отраслевых профессий, нежелании молодежи получать рабочие специальности и, естественно, низкий уровень зарплат.

Мы заглянули в кошельки легпромовцев с помощью статистики. По данным Национального статистического комитета, средняя зарплата в этом году за период с января по август тех, кто занят в производстве текстильных изделий, одежды и изделий из кожи и меха, составила 760 рублей. То есть далековато до заветной обещанной властями планки в 1000 рублей. И работникам отрасли должно быть тревожно от задачи «оптимизировать материальные и трудовые затраты».

Павел Кириллов, «Новы час»