Власти обиделись на слово «колхозная диктатура» на плакате Ольги Николайчик 7 22.10.2019, 16:30

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С каждым днем агитационной кампании чиновники нервничают все больше.

У гражданской кампании «Европейская Беларусь» новое предупреждение. Властям не понравились слова «колхозная диктатура» на плакате Ольги Николайчик, сообщает пресс-служба гражданской кампании.

Активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» сегодня вызвали на заседание избирательной комиссии Уручского округа №109. Главной претензией к Ольге Николайчик были слова «баста» и «колхозная диктатура», которые звучали на пикете и были написаны на плакатах. Активистка рассказала, как прошло заседание комиссии:

- Вчера на мой пикет подошел председатель избиркома Андрей Басак и потребовал прекратить предвыборную агитацию. Я попросила назвать причину. Он начал кричать, что нельзя использовать слово «баста», нельзя требовать смены власти. Потом заявил, что использование словосочетания «колхозная диктатура» недопустимо. За меня вступились прохожие, которые просто заставили его уйти.

Сегодня меня вызвали на заседание комиссии, где заявили, обвинили в «разжигании социальной розни» и «оскорблении жителей агрогородков». Я ответила, что на самом деле их оскорбляет только один человек, который лишил их нормальных зарплат и загнал в рабство. Это Лукашенко. После этого председатель комиссии стал кричать, что я и Лукашенко оскорбила в своих агитационных материалах. Закончился этот балаган вынесением предупреждения.