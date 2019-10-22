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Южная Корея подняла по тревоге истребители

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  • 22.10.2019, 16:32
Южная Корея подняла по тревоге истребители
Иллюстрационное фото

Всему виной — шесть военных самолетов РФ.

Во вторник, 22 октября, Южная Корея подняла по тревоге истребители после того, как российские военные самолеты без предупреждения вошли в зону опознавания противовоздушной обороны страны.

Как сообщает «Новое время» со ссылкой на Reuters, шесть самолетов ВКС РФ нарушили зону опознавания южнокорейской ПВО в течение шестичасового периода.

Согласно сообщению Объединенного комитета начальников штабов Сеула (JCS), это 20-е нарушение зоны опознавания ПВО Южной Кореи российскими военными самолетами в этом году.

«Наши военные срочно подняли истребители для отслеживания и мониторинга самолетов и передачи предупреждающих сообщений», — говорится в заявлении JCS.

Российские самолеты не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, подчеркнули в Сеуле.

В Минобороны РФ заявили, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-35С и самолета дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 провели патрулирование на Дальнем Востоке.

«На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии)», — подчеркнули в российском военном ведомстве.


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